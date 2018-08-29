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среда, 29 августа, 2018, 23:46 Киев
В Киеве пожар в многоэтажке: эвакуированы 20 человек

В Киеве сегодня, 29 августа, в многоэтажке по ул. Максима Берлинского возник пожар, в результате чего эвакуировали 20 человек.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Как отмечается, возгорание возникло сегодня после 16 часов в доме на ул. Максима Берлинского, 31 в Шевченковском районе Киева. Спасатели установили, что пожар возник в одной из квартир на втором этаже пятиэтажки. Общая площадь пожара составила 30 кв. м, огонь был ликвидирован в 17:21.

«Во время тушения пожара с верхних этажей дома было эвакуировано 20 человек и спасен 2-х граждан, среди которых девочка 2012 года рождения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего ребенка госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения.

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Киевпожарновости Украины
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