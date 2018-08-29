В Киеве почтили память бойцов, павших за Украину

В Киеве почтили память бойцов, павших в боях на Донбассе за Украину.

У обновленной Стены памяти Михайловского Златоверхого собора собрались семьи павших героев, их собратья, друзья, представители общественных организаций – всего несколько сотен людей, передает «Укринформ».

Люди стоят с портретами погибших. Многие пришли с цветами подсолнуха. Звучат патриотические песни.

Официальная церемония началась с минуты молчания по погибшим, по площади прошел почетный караул.

С 23 августа на Михайловской площади развернут передвижную экспозицию «Блокпост памяти» с фотографиями, которые рассказывают о погибших воинах, и артефактами российско-украинской войны.

Накануне на Михайловской площади провели акцию «Время не лечит», на которой почтили память погибших воинов и участников Майдана.

Напомним, сегодня исполняется четвертая годовщина Иловайской трагедии. В конце августа 2014 года на территорию Украины вторглись российские военные, окружив украинских бойцов под Иловайском.

Украинским частям были предложены условия выхода из окружения, однако 29 августа, вопреки достигнутым договоренностям, российские военнослужащие расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных. Погибли по меньшей мере 366 человек (157 военных не опознаны), 429 получили ранения, еще 158 считаются пропавшими без вести.

29 августа отмечается народный день памяти воинов, павших в русско-украинской войне за целостность и суверенитет Украины.

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