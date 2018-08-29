В Черновцах попытались сорвать встречу нардепа Добродомова с горожанами

Народного депутата Дмитрия Добродомова и представителей партии «Народный контроль» не пустили в помещение местного отеля, где должна была состояться планируемая встреча с черновчанами.

По словам организаторов, договор об аренде помещения был заключен ранее, но в день проведения встречи отель просто закрыли.

«Еще за неделю до запланированного приезда Дмитрия Добродомова в Черновцы мы договорились о проведении встречи с черновчанами в конференц-зале гостиницы «Черемош». Но уже в день встречи нам отказали в предоставлении помещения без объяснения причин. При этом договор об аренде был заключен, а аванс оплачен. Подозреваем, что к этой ситуации причастен генеральный директор отеля Наталья Олексюк, которая является депутатом от партии «БПП»», – рассказал депутат Черновицкого горсовета от «Народного контроля» Иван Гончарюк.

Встреча в Черновцах

Однако эти обстоятельства не помешали Добродомову провести запланированную встречу с горожанами. Общение лидера «Народного контроля» с черновчанами прошло на лестнице отеля.

«Это уже не первый раз власть давит на «Народный контроль». Против нас открывали дела, по всей стране преследуют наших активистов. Поэтому то, что нас не пустили в помещение – это мелочи! Но мы должны понимать, что в одиночку репрессивной властной машине нам противостоять не удастся. Сейчас, как никогда, нам нужно объединиться. Демократическая оппозиция должна создать общую единую партию. Эта партия должна выдвинуть единого кандидата в президенты, а потом вместе пойти на парламентские выборы», – подчеркнул он.

Напомним, ранее во время встречи с жителями Львова народный депутат, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов заявил, что партии демократической оппозиции должны объединиться, создать одну политическую силу и выдвинуть единого кандидата в президенты.

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