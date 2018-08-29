В Австралии хотят сдавать в аренду места на кладбище

В австралийском штате Новый Южный Уэльс – скандал из-за желания властей сдавать места на кладбище в долгосрочную аренду. Инициативу власти объясняют тем, что места на кладбище стоят слишком дорого – приобрести их могут не все.

Функционирование кладбищ и крематориев в штате регулируются актом, в который недавно внесли правки, – сообщает 1NEWS.

Изменения позволяют сдавать могилы в долгосрочную аренду – на период от 25 до 99 лет.

После того, как этот срок истечет, близкие умершего должны продлить договор об аренде. Если этого не произойдет, руководство кладбища получит право снести могильную плиту, а остатки умершего переместить на хранение в специально созданную «комнату костей».

Освобожденный участок может сдаваться в аренду под новое место захоронения.

Неоднозначные нововведения вызвали скандал. Под давлением критиков правительство уже пообещало пересмотреть содержание акта и в ближайшее время представить его на общественное обсуждение.

Инициативу власти объясняют тем, что места на кладбище стоят слишком дорого – приобрести их могут не все.

Зато возможность аренды сделала бы могилы доступнее.

По словам Пола Туле, министра земельных и лесных хозяйств Нового Южного Уэльса, правительство прекрасно понимало, что тема захоронения – «очень чувствительна», но «обновляемые» могилы помогли бы финансированию кладбищ, а также решили бы проблему нехватки места.

«Подобная регуляция приведет к появлению двух классов захоронений: постоянных могил для тех, чьи семьи могут позволить себе приобрести участок, и всех остальных – тех, чьи близкие вынуждены будут видеть, как их родных выкапывают из-под земли», – говорит оппозиционный политик Мик Вейч.

Сейчас содержание правок анализирует комиссия, созданная верхней палатой парламента. Ожидается, что заключение она опубликует уже в следующем месяце

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