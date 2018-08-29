Украинцы за год потратили 54 млрд на лекарства, 26% из которых неэффективны, – Центр противодействия коррупции

В 2017 году украинцы потратили 14 миллиардов гривен на гомеопатические, фитотерапевтические лекарства и другие препараты, эффективность которых не подтверждена.

Об этом говорится в исследовании, проведенном по инициативе Центра Противодействия Коррупции.

По данным отчета, всего в 2017 году украинцы оставили в аптеках почти 54 миллиарда гривен, из них 26%, то есть 14 миллиардов – на неэффективные лекарства. В качестве примера авторы исследования приводят препарат, являющийся вытяжкой из телячьей крови – в прошлом году он обошелся украинским больным в 342 миллиона гривен и занял второе место в общем рейтинге продаж лекарств, однако признанных в мире научных оснований для его применения нет. Согласно данным исследования, в 2017 году на лекарства без доказанной эффективности потратили 183 миллиона гривен бюджетных средств во время госпитальных закупок

Как сообщалось ранее, В Украине болеть все дороже, стоимость лекарств неуклонно растет

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