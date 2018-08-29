Украинский телеканал перешел под управление соратника Януковича

Бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что получил в управление на три года телеканал NewsOne.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Информирую, что позавчера в Вене подписал соглашение об управлении телеканалом NewsOne. Владелец ста процентов уставного фонда компании Владимир Мураев телеканал передал мне в управление сроком на три года», – отметил Портнов.

Он также рассказал, что по условиям договора ему на коммерческих началах передано право осуществлять всю деятельность по управлению телеканалом.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 29 августа объявил предупреждение телеканалу NewsOne.

Как известно, СБУ осуществляет уголовное производство по статье «государственная измена» в отношении первого заместителя главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.