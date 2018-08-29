Украина и Грузия договорилась о взаимных поездках по внутренним паспортам

Жителям Грузии и Украины будут не нужны загранпаспорта для поездок друг к другу. Граждане Грузии и Украины смогут пользоваться внутренними паспортами во время посещения двух стран.

Об этом сообщил грузинский премьер Мамука Бахтадзе, пишет Интерфакс-Украина.

«Это совместное решение позволит еще больше укрепить наши связи, будет способствовать развитию туризма и экономики наших стран», – сказал Н. Бахтадзе.

Он не исключил распространения такого режима пересечения границ и на другие страны.

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