среда, 29 августа, 2018, 16:15 Экономика
Украина и Грузия договорилась о взаимных поездках по внутренним паспортам
Жителям Грузии и Украины будут не нужны загранпаспорта для поездок друг к другу. Граждане Грузии и Украины смогут пользоваться внутренними паспортами во время посещения двух стран.
Об этом сообщил грузинский премьер Мамука Бахтадзе, пишет Интерфакс-Украина.
«Это совместное решение позволит еще больше укрепить наши связи, будет способствовать развитию туризма и экономики наших стран», – сказал Н. Бахтадзе.
Он не исключил распространения такого режима пересечения границ и на другие страны.
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