Украина увеличивает военное присутствие в Азовском море

28 августа начались командно-штабные учения Командования военно-морских сил Украины и другими военными формированиями и правоохранительными органами под названием «Шторм – 2018». По словам командующего Военно-Морских Сил адмирала Игоря Воронченко, после этого планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр ВМС Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что обучение, которое происходит под руководством Генерального штаба ВСУ, кроме украинских ВМС, привлечены также подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил специальных операций ВС Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной службы специального транспорта МО Украины.

«Учения отрабатывается в два этапа – управление войсками (силами) во время ведения противовоздушной обороны и стабилизационных действий, а также при обороне Черноморского побережья», – говорится в сообщении.

По словам командующего Военно-Морских Сил адмирала Игоря Воронченко, обучение по управлению определенным комплектом войск во время отражения вооруженной агрессии с морского направления проводится с целью совершенствования практических навыков командного состава.

Важным элементом является совершенствование работы командного пункта управления и оперативной совместимости с другими органами управления. Так, подразделения осуществляют ведение стабилизационных действий, отражения воздушного нападения противника, перегруппировки войск, подготовку районов к выполнению задач и осуществления протиподводно-диверсионной обороны, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Сейчас проведено перебазирование подразделений морской авиации на полевой аэродром и пополнение всех видов боеприпасов подразделениями обеспечения,

– добавил он.

Кроме того, Воронченко отметил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направлении для надежной защиты всех рубежей в акватории этого моря.

Напомним, ранее спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк заявлял, что под видом тренировок Россия активизировала подготовку своих подразделений, расположенных вдоль побережья Азовского моря.

Как сообщалось ранее, Муженко заявил, что украинские ВМС увеличат присутствие в Азовском море

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