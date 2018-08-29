Украина получит от МВФ 2 миллиарда долларов до декабря, – прогноз НБУ

Национальный банк ожидает, что властям удастся договориться с Международным валютным фондом о новом транше в 2 миллиарда долларов.

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурій в ходе круглого стола, передает FinClub.

«МВФ – формальная организация. Если они объявляют о приезде миссии – это значит, что шансы на положительный просмотр достаточно высоки. Скоро узнаем. Наш прогноз, что удастся договориться с МВФ. И наш прогноз, что до конца осени удастся получить транш в 2 млрд долларов», – сообщил Чурій.

По его словам, транш открывает Украине доступ к получению другого официального финансирования от Еврокомиссии и Всемирного банка на 1,5 млрд долларов.

Также Украина сможет выйти с размещением евробондов.

«Украина сможет выйти на рынок евробондов и разместит более длинные бонды на 1,5 млрд долларов и, надеюсь, дешевле. Но на это не только МВФ играет роль, но и ситуация на мировых рынках, которая не сильно положительная», – добавил он.

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