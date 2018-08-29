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среда, 29 августа, 2018, 8:00 Политика
Украина хочет закупить в США новейшие системы ПВО, – Чалый

Украина подала официальный запрос в Вашингтон относительно закупок систем противовоздушной обороны стоимостью $750 млн за одну единицу, при необходимости минимум трех соответствующих военных комплексов для украинской армии.

Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, – сообщает НВ.

«Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны», – отметил он.

Также Чалый сообщил, что Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Посол добавил, что соответствующий запрос был озвучен на «высшем и высоком уровне», а именно на встречах президентов Украины и США в Брюсселе, а также на встречах украинской стороны с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Другие подробности этого запроса Валерий Чалый отказался озвучивать, ссылаясь на засекреченность информации.

В марте Государственный департамент США одобрил продажу летального оружия Украине, в том числе и 210 ракет и пусковых установок Javelin по расчетной цене в 47 млн долларов и 37 командно-пусковых установок.

В мае госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Соединенные Штаты поддерживают предоставление Украине оборонительного оружия в будущем.

Как сообщал IA ZIK, США стали лидерами по импорту украинского оружия в 2017 году
СШАВалерий Чалыйновости Украиныновости политикисистемы ПВО
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2018-08-29 09:04 :19