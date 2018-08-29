Ученые утверждают, что нашли доказательства существования других Вселенных

Ученые обнаружили, что Вселенная, в которой мы живем, не является первой, которая когда-либо существовала.

Группа ведущих физиков заявила, что миллиарды лет назад существовали другие Вселенные, и они имели черные дыры, как и нынешний Вселенная, – сообщает svidok.

Считается, что космическое микроволновое фоновое излучение является свидетельством остатков этих черных дыр.

Таких взглядов придерживаются физик-математик из Оксфордского университета Роджер Пенроуз, математик морского колледжа Нью-Йоркского университета Даниэль Анн и физик-теоретик Кшиштоф Мейснер из Варшавского университета.

Эти ведущие ученые сейчас призывают к модификации теории «Большого взрыва», которая бы учитывала новые данные.

Теория называется конформной циклической космологией и утверждает, что Вселенные развиваются, расширяются и умирают последовательно. Черные дыры в каждой из них оставляют свой след в последующих Вселенных.

«Если какая*то Вселенная продлится слишком долго, то черные дыры съедят все и в определенный момент останутся только они», – отметил д-р Пенроуз в интервью Live Science.

Считается, что черные дыры, постоянно теряют массу и со временем выделяют огромное количество безмассовых частиц, которые называются гравитонами и фотонами.

Согласно теории относительности Эйнштейна, безмассовые частицы не подчиняются тем же законам физики, что объекты, имеющие массу. Это означает, что они существуют во Вселенной без взаимодействия.

«Таким образом Вселенная, наполненная только гравитонами или фотонами, не будет иметь никакого ощущения того, что такое время или пространство», – говорит д-р Анн.

Черные дыры настолько плотные, а гравитация в них настолько мощная, что ни одна форма излучения не может их избежать, даже свет. Они выступают как интенсивные источники силы притяжения, которые собирают вокруг пыль и газ. Как они формируются – пока не совсем понятно.

Ранее сообщалось, Ученые предполагают, что Вселенная может погибнуть в любой момент.

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