Учебники для первоклашек школы получат в октябре, – Гриневич

Бумажные версии учебников для первого класса поступят в школы в октябре.

Об этом сообщила министр образования Лилия Гриневич, передает Украинская правда.Жизнь.

По ее словам, именно в октябре для первоклассников заканчивается адаптационный период.

«Сначала мы планировали доставить учебники до 1 сентября, чтобы учитель имел возможность месяц с ними поработать самостоятельно», – отметила Гриневич.

Впрочем, министерство образования и науки разработало детальные учебные материалы для первоклашек на сентябрь.

Поэтому отсутствие учебников не должно стать проблемой.

По словам Гриневич, в этом году планируют напечатать 18,5 млн учебников. Это почти в 2,5 раза больше, чем каждого года.

В связи с реформой должно появиться три линейки учебников, двуязычные словари для школ с языком обучения национальных меньшинств, хрестоматия и другие пособия и методические материалы.

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