Transgaz Румынии заявил о возможности строительства газового интерконнектора с Украиной

Оператор газотранспортной системы Румынии Transgaz заявил, что рассматривает возможность строительства еще одного интерконнектора, который свяжет страну с Украиной, что может рассматриваться как поиск альтернатив трубопровода Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия (BRUA) для экспорта газа с месторождений Черного моря.

Об этом пишет «Европейская правда».

Согласно отчету Transgaz за первое полугодие 2018 года, который оператор опубликовал 22 августа, трубопровод будет проходить между Гереєшть (Gheraesti) в северо-восточной Румынии и Серетом (Siret) на границе с Украиной.

План также предусматривает строительство трансграничной станции учета газа и расширение компрессорных станций Онешть (Onesti) и Гереєшть. Стоимость проекта оценивается в EUR125 млн.

Transgaz отметил, что проект все еще находится на ранней стадии, и пропускную способность интерконнектора пока не определено. Компания планирует выполнить технико-экономическое исследование в 2018-2019 гг и инженерные работы в 2019-2020 гг.

Предполагается, что контракты на закупку материалов и работ будет заключен в 2021 году, строительство состоится между 2022 и 2024 годами, а запуск возможен в 2025 году.

Румыния удовлетворяет за счет внутренних ресурсов 90% своих потребностей в газе, которые составляют 12 млрд куб. м в год, покрывая дефицит импортом из России. Но недавние открытия в Черном море свидетельствуют о том, что страна может удвоить свой уровень производства в течение 20 лет. По оценкам Национального агентства минеральных ресурсов Румынии, запасы газа в румынских водах Черного моря могут составить около 200 млрд куб. м.

Румыния и Украина уже имеют план, что дает возможность Киеву получить доступ к румынского газа за физический проект реверса вдоль Трансбалканского трубопровода, который сейчас использует Россия для отправления своего газа в Болгарию и Турцию через Украину и Румынию. «Нафтогаз Украины» ранее отмечал, что проект реверса даст возможность вывести на украинский рынок до 5 млрд куб. м газа, в частности ресурсы Черного моря.

Вместе с тем, согласно источнику в австрийской газовой отрасли, еще рано определять, насколько серьезно Transgaz намерен реализовать проект нового интерконнектора или же он предлагается как инструмент ведения переговоров в проекте BRUA, вероятность срыва которого возросла после недавних шагов Венгрии с блокировки его доступа к Австрии и перенаправление маршрута в сторону Словакии.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.