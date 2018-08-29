Светлана Залищук перечислила, что нужно сделать, чтобы победить Россию

Простого решения проблемы войны сегодня нет. Она не закончится просто в один момент. Но есть целый комплекс, необходимый Украине для победы.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK рассказала народный депутат Украины Светлана Залищук.

Она подчеркнула, что Украина все четыре года войны ищет ответ на вопрос о безопасной денонсации соглашения с Российской Федерацией относительно Азовского моря и победы в войне.

«Ответ может быть только комплексным. Нет простого решения, чтобы все заработало моментально. Во-первых, это наша борьба в международных судах, но это не месяцы, а годы. И мы должны честно информировать наше общество, что быстро это не произойдет. Это реально может длиться долгие годы», – подчеркнула парламентарий.

Кроме этого, нужно быть очень осторожным и не политизировать международные соглашения Украины – мы можем использовать их для защиты своих позиций в судах.

«Следовательно их нужно беречь. Конечно, хочется «дать пощечину» России, отменить сделки, международное сообщение и прочее. Но вопрос, это нам поможет ли. И этот вопрос должен быть знаменателем любого действия, направленного на противодействие. И часто она будет не интуитивной – разрыв не всегда означает помощь стране», – отметила Светлана Залищук.

И третьим важным аспектом она выделила мощную санкционную политику со стороны Украины против Российской Федерации в координации с международными партнерами.

«Кстати, Президент недавно заявил о необходимости отражения санкций Соединенных Штатов в отношении российских юридических и физических лиц. Но журналисты отметили, что около 40 людей и компаний в этих списках нет. И есть огромные вопросы, почему они там не появились. Нет ли там чьего-то частного интереса?» – заявила нардеп.

Как народный депутат Светлана написала соответствующее обращение к главе государства и «очень ждет ответа на этот вопрос».

«И следующим шагом, безусловно, является усиление нашей армии. Это усиление в том числе и нашего флота. Были разные идеи, например, создать «москитный» флот (совокупность быстроходных и маневренных малых боевых кораблей – ред.). Помните, был скандал, когда Украина отказалась брать американские лодки, которые нам предлагали в рамках бесплатной материальной помощи?» – вспоминает народная обранка.

По ее словам, впоследствии оказалось, что Украина отказалась брать эти лодки, ведь была идея в оборонной сфере покупать их у конкретных поставщиков за большие деньги. Парламентарий убеждена, что здесь есть значительная коррупционная составляющая, что вредит нашему государству.

«Так же нам требуется общее усиление институтов. Речь идет о демократическом государстве, которая будет привлекать инвесторов. Если здесь будет бизнес итальянский, немецкий, испанский, французский или греческий, то их лидеры в первую очередь будут болеть за нашу страну. Ведь они понимают, что это их избиратели, их налоги, их интерес», – заверила Светлана Залищук.

Она убеждена, что несмотря на то, насколько это далеко от выигрыша войны, это непосредственно будет влиять на консенсус международного сообщества по поддержке Украины.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заверила, что о денонсации соглашения с РФ не может быть и речи. Мол, это даст агрессору возможность заявить про территориальный спор.

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