СБУ ищет свидетелей того, как боевики сбили два вертолета Ми-8 возле Карачуна

Служба безопасности Украины разыскивает свидетелей событий мая-июня 2014 года, когда были сбиты два вертолета Ми-8 и погибли украинские военнослужащие возле горы Карачун в Донецкой области.

Об этом информирует 29 августа пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

«Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области осуществляется поиск очевидцев и свидетелей событий 29.05.2014, 24.06.2014 во время которых, возле горы Карачун, вблизи г. Славянска, было сбито два вертолета Ми-8, что привело к гибели военнослужащих», – говорится в сообщении.

Очевидцам указанных событий предлагают обращаться в Управление СБУ в Харьковской области по телефону (057)700-16-61, 707-95-30, факс: 700-14-22, или по адресу: Харьков, ул. Мироносицкая, 2.

Как сообщалось, 29 мая 2014 года вертолет Ми-8 Национальной гвардии Украины выгрузил продукты и забрал военных после ротации.

При возвращении из района горы Карачун вертолет был сбит российско-террористическим группировкам из переносного зенитно-ракетного комплекса вблизи города Славянска Донецкой области.

В результате катастрофы погибли 13 человек.

24 августа под Славянском возле горы Карачун террористы сбили еще один украинский военный вертолет Ми-8, погибли 9 человек.

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