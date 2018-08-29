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среда, 29 августа, 2018, 15:14 Экономика
Ryanair будет осуществлять новые полеты из Украины уже на следующей неделе

Ryanair – крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик – 3 сентября запустит новый рейс: из Киева до Берлина (Шенефельд).

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе международного аэропорта «Борисполь», информирует Интерфакс-Украина.

«3 сентября 2018 года в аэропорту «Борисполь» состоится запуск первого рейса авиакомпании Ryanair Киев-Борисполь – Берлин-Шенефельд», – говорится в сообщении.

По данному маршруту авиакомпания будет осуществлять четыре рейса в неделю.

С учетом рейса до польского Быдгоща Ryanair предлагает полеты из Киева к шести городов Польши и по одному направлению в Германию, Испанию, Литву, Словакию, Великобританию и Швецию, а также два направления из Львова в Германию и Польшу и один – в Великобританию.
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2018-08-29 16:38 :32