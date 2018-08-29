Ryanair будет осуществлять новые полеты из Украины уже на следующей неделе

Ryanair – крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик – 3 сентября запустит новый рейс: из Киева до Берлина (Шенефельд).
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе международного аэропорта «Борисполь», информирует Интерфакс-Украина.
«3 сентября 2018 года в аэропорту «Борисполь» состоится запуск первого рейса авиакомпании Ryanair Киев-Борисполь – Берлин-Шенефельд», – говорится в сообщении.
По данному маршруту авиакомпания будет осуществлять четыре рейса в неделю.
С учетом рейса до польского Быдгоща Ryanair предлагает полеты из Киева к шести городов Польши и по одному направлению в Германию, Испанию, Литву, Словакию, Великобританию и Швецию, а также два направления из Львова в Германию и Польшу и один – в Великобританию.