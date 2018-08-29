Россия наращивает свое присутствие у берегов Сирии

Стало известно о масштабном увеличение количества кораблей военно-морского флота России в Средиземном море, у берегов Сирии.

Об этом заявила пресс-секретарь генсека Альянса Оана Лунгеску, передает Апостроф со ссылкой на Haaretz.

«Военно-морской флот России направил в Средиземное море значительные военно-морские силы, в том числе несколько кораблей, оснащенных современными ракетами», – отметила она.

Отметим, что российское «подкрепление» поступило в то время, когда сирийский президент Башар Асад заявил о готовящемся нападении своих сил на последний крупный анклав повстанцев Идлиб.

«Мы не будем спекулировать о намерении российского флота, но важно, чтобы все действующие лица в регионе проявляли сдержанность и воздерживались от ухудшения и без того катастрофической гуманитарной ситуации в Сирии», – добавила представитель НАТО.

Как сообщалось ранее, Россия ищет западной поддержки для послевоенной Сирии.

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