Работники Львовского бронетанкового завода не впустили на предприятие экс-директора

Скандал во Львове, с должности уволили директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива. И несмотря на это он таки пытался вчера попасть на работу, но работники его не впустили.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Летом 2017 года директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива вместе с несколькими заместителями отстранили от руководящих обязанностей. По версии следствия, они обманули страну на 14 миллионов гривень. Предприятию доверили укомплектовать военную технику новыми двигателями, руководители же распорядились поставить подержанные. Хотя экс-руководитель это отрицает.

Позачера срок их устранения от руководства предприятием истек, и вчера, после более чем годичного перерыва, Роман Тымкив с заместителями вновь решил вернуться на родной завод. Во дворе его уже ждали несколько сотен бывших подчиненных. Впрочем они не были рады его видеть.

Сначала перекрыли дорогу, а затем заблокировали вход на проходную. Работники завода настроены решительно. Говорят, пока бывший босс «запятнан» такой позорной коррупционной схеме, директорского кресла ему не видать.

«Человек, который еще не оправдан, приходит опять на предприятие и хочет снова управлять до приговора или оправдания. Люди решили его не допускать, чтобы эти люди снова не совершили еще какого-нибудь преступления, не замели следы», – говорит председатель профсоюза Львовского бронетанкового завода Ярополк Ткачук.

Еще больше людей возмутило то, что один из руководителей набрался смелости и сказал людям, что пришел написать заявление, чтобы уйти в отпуск и получить отпускные. Люди же говорили, что дадут зарплату, но чтобы они не шли на завод.

Наконец людей разнял исполняющий обязанности директора Виктор Андрощук. Признается, что предшественника пригласил он, чтобы ознакомить с указом «Укроборонпрома» об увольнении.

«Я ему позвонил и довел до него приказ, попросил прибыть на предприятие, чтобы получить трудовую книжку, расчетные и на этом сотрудничество с заводом закончить», – прокомментировал и.о. директора Львовского бронетанкового завода Виктор Андрощук.

Основанием такого решения в «Укроборонпроме» назвали неэффективное управление предприятием, что привело к несвоевременному ремонту военной техники. Говорят, пока бывший директор чистит свою репутацию в судах, «Львовскому бронетанковому заводу» приходится исправлять его «деяния» штрафными санкциями перед заказчиком.

«Это единственный завод, который в западном регионе мог бы помогать фронту. При их руководстве этот завод начал резко падать. Ставилась четкая задача, чтобы завод не мог работать на полную силу», – рассказал инженер Львовского бронетанкового завода Иван Пивоварник.

Вчера же после часовой словесной ссоры экс-глава таки прошел. Работники остались дежурить на входе, чтобы не вернулся.

Напомним, в конце июля «Укроборонпром» уволил также директора государственного предприятия «Николаевский бронетанковый завод» Николая Кистрина за задержку в выплате зарплат работникам предприятия.

Оксана Лоик, Анна Мартыщук, Владимир Ролюк, «Первые о главном»

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