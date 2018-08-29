Пискун объяснил, почему руководитель ГБР «забраковал» кандидатов на руководителей структуры

Роман Труба вынужден отсеивать людей, которым не доверяет, потому что несет всю ответственность за результаты работы госоргана. А ему навязывают людей, которые не готовы к выполнению задач, стоящих сегодня перед ГБР.

Об этом в эфире программы «Vox populi» (19.15 – 20.00 на телеканале ZIK) заявил Генеральный прокурор Украины в 2002-2005 и 2007 годах Святослав Пискун.

Как сообщалось, конкурсная комиссия, которая выбирала 27 кандидатов на руководящие должности в Государственном бюро расследований, уничтожила результаты прохождения победителями конкурса полиграфа. Об этом во время брифинга заявил директор ГБР Роман Труба.

Отвечая на вопрос ведущего, какое влияние будет иметь скандал с неутверждением Романом Трубой кандидатов на руководящие должности, Святослав Пискун отметил, что руководитель хорошо понимает, что вся ответственность на нем.

«Государственное бюро расследования необходимо государству, потому что функции следствия уже несколько лет забраны в прокуратуру. И они становятся рудиментом в работе Генеральной прокуратуры Украины. Следователи, которые были квалифицированы, обучены, имели очень высокую профессию и подготовку, почти все покинули органы прокуратуры. Кто ушел на пенсию, в охранные структуры. А младшие надеялись на то, что будут приняты либо в национальное Антикоррупционное бюро, или в Государственном бюро расследования.

Люди, которые подали документы и начали работать с конкурсными комиссиями, были зачислены в Государственное бюро расследований», – объясняет гость студии.

По мнению экс-генерального прокурора, руководитель ГБР вынужден отсеивать людей, которым не доверяет или сомневается в их компетентности, потому что несет ответственность за результаты работы госоргана.

«Роман Труба как руководитель понимает, что спрашивать результаты работы Государственного бюро расследований будут с него лично как с руководителя и его заместителей. Поэтому у него нет другого выхода, как отсеять тех людей, которым он не доверяет или сомневается в профессиональной трудоспособности. А ему навязывают людей, которые к нему никакого отношения не имеют и профессионально не готовы к выполнению задач. Я за то, чтобы вопросы решал руководитель», – комментирует гость студии.

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