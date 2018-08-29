Прыгун в высоту Андрей Проценко выиграл турнир в Италии

Традиционно после чемпионатов Европы или мира один из самых любимых турниров легкоатлетов ежегодно принимает итальянский город Роверето. В этот раз здесь собралось довольно звездное созвездие спортсменов, среди которых были и чемпионы континента, и призеры.

Среди лауреатов турнира и ряд представителей Украины. В частности победу в секторе для прыжков в высоту отпраздновал выпускник Львовского государственного университета физической культуры Андрей Проценко из Херсона, сообщает ldufk.edu.ua.

Не получив медали на Евро-2018 в столице Германии Берлине, Андрей Проценко в Роверето взял планку на высоте 2,26 м. Такой же результат показали еще два атлета – кениец Мэтью Саве и итальянец Джанмарко Тамбери. Однако в попытках оба уступили украинцу.

Добавим, что в этом же секторе для прыжков в высоту другой выпускник ЛГУФК, львовянин Дмитрий Демьянюк занял шестое место с результатом 2,15 м.

В беге на 400 метров с барьерами уверенно победила серебряная медалистка Берлина-2018 Анна Рыжикова, показав время 55,74 секунды.

Третьей финишную линию на 800-метровке пересекла чемпионка Европы Наталья Прищепа. Время украинки – 2 минуты 00,26 секунды. Победила француженка Реней Ламот – 1 минута 59,58 секунды.

Владислав Мазур в лучшей из попыток прыгнул в длину на 7,73 м и замкнул первую тройку. Победил грек Милтиадис Тентоглу – 8,00 м.

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