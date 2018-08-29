Правительство сегодня, 29 августа, планирует изменить перечень запрещенных российских товаров

Кабинет Министров Украины в среду намерен внести изменения в перечень товаров, запрещенных ко ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации.

Соответствующий проект постановления КМУ есть в повестке дня сегодняшнего заседания, обнародованном на Правительственном портале, передает Укринформ.

Члены Кабмина также изменят План использования радиочастотного ресурса Украины, утвердят порядок целевого кредитования для получения профессионально-технического и высшего образования.

Кроме того, чиновники намерены внести изменения в порядок формирования цены на продукцию, работы, услуги оборонного назначения в случае, когда отбор исполнителей по поставке (закупке) такой продукции, работ, услуг осуществляется без применения конкурентных процедур.

В повестке дня также ряд других важных вопросов.

Напомним, 29 августа под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства.

Мероприятие начнется в 11 часов в Доме правительства.

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