Правительство расширило список запрещенных российских товаров

29 августа Кабинет Министров запретил ввоз на территорию Украины цементных клинкеров происхождением из Российской Федерации. Соответствующее постановление разработано Минэкономразвития в целях защиты интересов национальной экономической безопасности и интересов украинских производителей цемента.

Соответствующее постановление разработано Минэкономразвития в целях защиты интересов национальной экономической безопасности и интересов украинских производителей цемента, – сообщает Правительственный портал.

Как известно, цементный клинкер – испеченная смесь известняка и глины (или шлака), полуфабрикат, используемый при производстве цемента.

Внесение цементных клинкеров в список запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров происхождением из РФ происходит в рамках экономической политики противодействия дискриминационным действиям в отношении Украины со стороны государства-агрессора.

По результатам 2017 года зафиксирован рост импорта цементных клинкеров из РФ в Украину почти вдвое по сравнению с 2016 годом – почти 0,9 млн тонн стоимостью $32,9 млн против 0,5 млн тонн стоимостью $14,4 млн. Возможными последствиями этой ситуации являются ухудшение экономического положения украинских компаний-производителей цемента. Ожидается, что решение Правительства приведет к сокращению зависимости украинской экономики от импорта и наращивание объемов собственного производства цементных клинкеров.

На предприятиях цементной отрасли в Украине сейчас работает около 5500 работников с уровнем среднемесячной заработной платы около 10 тыс. гривен. Решение Правительства позволит сохранить имеющиеся рабочие места с соответствующим уровнем оплаты труда, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест в отрасли.

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