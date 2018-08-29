Порошенко призвал дипломатов не допустить вмешательства России в украинские выборы

Президент Украины Петр Порошенко призывает украинских дипломатов скоординировать усилия со своими коллегами из стран пребывания для разработки механизма по предотвращению постороннего вмешательства в украинские выборы.

Об этом сообщает telegraf.

«Щупальца Москвы очень прочно проникли в социальные сети, они имеют отдельные медиа, в киберпространстве... Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями, демократическими принципами, и мы уже сейчас должны искать пути для сотрудничества с другими государствами и координировать усилия для выработки надежного механизма по предотвращению постороннего вмешательства в избирательный процесс и обеспечения свободного волеизъявления наших граждан», – сказал Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.

Президент добавил, что уже сейчас ведущие IT-компании фиксируют создания десятков тысяч фейковых аккаунтов с российским корнями». «Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании: фейк ньюс, подрыв стабильности, и у меня нет никакого сомнения, что Москва не упустит ни одной возможности, чтобы дискредитировать наши с вами достижения, чтобы посеять неверие в граждан в завтрашнем дне», – отметил он.

По словам Порошенко, украинские дипломаты должны изучить опыт каждой страны пребывания, как законодательный, так и исполнительный.

Порошенко считает это важным, поскольку «Россия хорошо набила руку в других странах». Он напомнил голландский референдум по ратификации Соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации

Как сообщалось ранее, Порошенко заявил, что дипломаты должны работать, как военное подразделение

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