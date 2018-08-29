Пограничники предупредили об ограничении движения на границе с Молдовой

Из-за ремонтных работ в течение двух дней – 29 и 30 августа – с 8 часов утра до 15:00 движение транспорта через совместный украинско-молдавский пункт пропуска на государственной границе «Паланка-Маяки-Удобное» будет перекрыт.

Об этом сообщил пресс-центр Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

«29 и 30 августа 2018 года, с 08:00 до 15:00 совместный украинско-молдавский пункт пропуска через государственную границу «Паланка-Маяки -Удобное», который находится на транзитном участке автодороги «Одесса-Рени», в Белгород-Днестровском районе Одесской области, временно не будет функционировать. С 15:00 каждый из указанных дней пропускные операции будут осуществляться в обычном режиме», – говорится в сообщении.

Такое обстоятельство связано с проведением строительных работ по ремонту участка автодороги Одесса-Рени.

«В связи с этим советуем путешественникам и перевозчикам, которые намерены пересекать государственную границу с Республикой Молдова, должны выбирать другие пункты пропуска, в частности соседней – «Староказачье-Тудора», – отметили в пограничной службе.

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