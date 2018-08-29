Под посольством России в Праге прошла акция с требованием освободить Олега Сенцова

В Праге у стен посольства России прошла акция «тихого протеста» в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Более 50 участников «молчаливой демонстрации» пронесли портреты Олега Сенцова вдоль квартала российской дипломатической миссии и передали в посольство эти фотографии и требования освободить украинского режиссера, передает «Радио Свобода».

По словам пражского актера и соорганизатора протеста Мартина Янды, активисты проходили у стен посольства РФ в течение 107 минут – по минуте на каждый день голодовки Олега Сенцова.

«А наши требования мы передали в 11:55 – эта цифра также символична, потому что она означает, что наступает уже последняя минута, когда еще можно что-то сделать для Олега Сенцова. И мы требуем, чтобы российская власть это сделала, выпустила его», – сказал Янда.

Организаторы акции также отметили, что на протест их вдохновил поступок участников демонстрации против оккупации Чехословакии в 1968 году, 50 лет назад вышли на молчаливый протест на Красной площади в Москве и немедленно были арестованы.

16 мая, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму

Акции в поддержку Олега Сенцова проходят во многих городах Украины и мира.

Российские журналисты, режиссеры, актеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского политзаключенного.

Сам же Сенцов не будет обращаться к Путину с просьбой о помиловании.

В то же время с такой просьбой обратилась его мать, однако в Кремле дали понять, что выпускать Сенцова не собираются.

Россия должна освободить Сенцова прежде, чем на ее руках будет еще одна смерть, заявили в Госдепе США.

Европейская киноакадемия призвала объявить 14 августа (три месяца с начала его голодовки) Днем Олега Сенцова.

21 августа исполнилось 100 дней с начала бессрочной голодовки украинского режиссера. За это время 42-летний Сенцов потерял в весе около 30 кг. На фоне голодовки у него обострилось хроническое заболевание сердца и появились проблемы с печенью, почками, началась анемия, онемение конечностей, пульс упал до 40 ударов в минуту.

ООН призвала Россию немедленно освободить Олега Сенцова.

Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, активист Автомайдана. После аннексии Крыма, задержан ФСБ России по подозрению в террористической деятельности, приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений.

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