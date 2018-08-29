Во Львове отработанные лампы и батарейки принимают на утилизацию. Перечень пунктов

Для удобства жителей, которые сдают отработанные лампы и батарейки на утилизацию, эко-бусы имеют остановки во всех районах Львова, а также в Винниках, Брюховичах и Рудном.

Отдел экологии и природных ресурсов департамента градостроительства ЛГС сообщил о стоянках эко-буса в сентябре 2018 года.

Напомним, по состоянию на сегодня во Львове есть 207 пунктов сбора батареек: школы, коммунальные предприятия, супермаркеты, рынки.

График стоянок эко-буса в сентябре 2018 году:

10:00-13:00 Суббота 01.09.2018 Львовский городской совет (пл. Рынок, 1)

10:00-13:00 Суббота 01.09.2018 Супермаркет «Арсен» (ул. Зеленая, 147)

14:00-17:00 Суббота 01.09.2018 ТВК «Южный» (ул. И. Выговского, 100)

14:00-17:00 Суббота 01.09.2018 Супермаркет «Арсен» (просп. В. Чорновола, 93)

14:00-17:00 Среда 05.09.2018 ТЦ «Рукавичка» (н. Винники, ул. Галицкая)

14:00-17:00 Среда 05.09.2018 ТЦ «Рукавичка» (пгт. Брюховичи, ул. Львовская, 23а)

14:00-17:00 Пятница 07.09.2018 ДАБИ г.Львова (ул. Венгерский, 7)

14:00-17:00 Пятница 07.09.2018 Рынок «Балатон» (ул. Гетмана. Мазепы, 11)

10:00-13:00 Суббота 08.09.2018 Рынок «Санта Барбара» (просп. Ч. Калины, 105)

14:00-17:00 Суббота 08.09.2018 Торговый центр «BAM» (ул. Б. Хмельницкого, 214)

14:00-17:00 Пятница 14.09.2018 Торговый центр «BAM» (ул. Научная, 35а)

14:00-17:00 Пятница 14.09.2018 Торговый центр «Скрыня» (ул. Городоцкая, 179)

10:00-13:00 Суббота 15.09.2018 Супермаркет «Наш край» (ул. Пасечная, 42)

10:00-13:00 Суббота 15.09.2018 ТЦ «Вопак» (вул. Широкая, 66)

14:00-17:00 Среда 19.09.2018 ТЦ «Рукавичка» (пгт. Рудно, ул. Огиенко, 4)

14:00-17:00 Пятница 21.09.2018 Торговый центр «BAM» (просп. Красной Калины, 62)

14:00-17:00 Пятница 21.09.2018 Лычаковская райадминистрация (ул. Левицкого, 67)

10:00-13:00 Суббота 22.09.2018 ТЦ «Дом мебели» (ул. Любинская, 92)

10:00-13:00 Суббота 22.09.2018 Торговый центр «BAM» (ул. Т. Шевченко, 358)

14:00-17:00 Пятница 28.09.2018 Центр оптовой торговли «Метро» (ул. Городоцкая, 300)

14:00-17:00 Пятница 28.09.2018 Между маг. «Фокстрот» и универмагом «Львов» (ул. Княгини Ольги, 106)

10:00-13:00 Суббота 29.09.2018 Торговый центр «АТБ» (г. Винники, ул. Ивасюка, 2)

10:00-13:00 Суббота 29.09.2018 Отделение «Новой почты» № 1 (смт Брюховичи, ул. Сухомлинского, 10).

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