Одесское предприятие поставляло военную продукцию в Россию, – СБУ

В рамках начатого уголовного производства сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и заблокировали поставки одесским частным предприятием продукции военного назначения в Россию.

Об этом сообщает пресс-подразделении Одесского УСБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что частный предприниматель наладил выпуск оборудования, которое используется ракетными войсками и военно-космическими силами вооруженных сил РФ. Поставки в России осуществлялись под видом гражданской продукции, без соответствующих разрешений Государственной службы экспортного контроля Украины. Отправления поступали в адрес фирм, зарегистрированных в стране-агрессоре, потом оборудование передавалось предприятиям военно-промышленного комплекса РФ», – отметили в УСБУ.

Сотрудники СБУ задержали груз с военной продукцией, запланированный к экспорту в РФ. Во время обысков на предприятии правоохранители обнаружили также документацию, подтверждающую противоправные сделки с страной-агрессором.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 111 (государственная измена, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности) и ст. 333 (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи 111 предусматривает лишение свободы преступников на срок от десяти до пятнадцати лет.

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