Нардеп Залищук сообщила, что Россия перебрасывает военные корабли с Каспийского на Азовское море

Россия работает не только экономически, она также усиливает свои военные позиции в Азовском море. Мы имеем информацию, что они перебросили корабли из Каспийского моря, и это свидетельствует о том, что они могут совершать какие-то меры.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины Светлана Залищук.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины готовиться к разрыву базового договора о дружбе с РФ.

Госпожа Залищук считает, что ситуация в Азовском море действительно критическая, потому что за последние несколько месяцев было задержано 150 международных судов. Наши порты в Бердянске и в Мариуполе от этого страдают.

«Но Россия работает не только экономически, она также усиливает свои военные позиции в Азовском море. Мы имеем информацию, что они перебросили с Каспийского моря туда корабли, и это свидетельствует о том, что они из Азова могут контролировать или могут осуществлять какие-то мероприятия. Это один из самых больших рисков в контексте безопасности Украины сейчас», – уверена гостья программы.

В то же время, как отметила госпожа Залищук, во время распада СССР была совсем другая история мирного развода и понимание, что страны могут иметь нормальные отношения и развиваться своим путем.

«Мы сейчас историю не перепишем. Хотя Россия никогда так не думала, и мы это сейчас понимаем, она всегда работала на это через бизнес-инвестиции и украинских политиков, купирование инфраструктуры и влияние через медиа», – отметила народная избранница.

По ее словам, разрыв договора о дружбе с Россией не является ответом на Азовский кризис. Прекращение настоящего соглашения возможно в рамках международных норм, а процедурно это можно сделать за полгода до 2019 года.

«Наш комитет провел заседание еще в июне, когда мы были обеспокоены сообщениями о блокировании судов, и мы вызвали к себе СНБО и морские службы, пограничников, СБУ и попросили их предоставить информацию. Именно после этого мы направили обращение к Президенту Украины с предложением, чтобы он созвал заседание СНБО. И мы видим, что он действительно это делает», – сказала Залищук.

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