Нардеп: с коррупцией в газовой сфере можно бороться не только поднятием тарифов

НАК «Нафтогаз» состоит из целого ряда предприятий, которые работают в разных сегментах рынка. Сейчас руководство акционерной газовой компании ведет политику, направленную на получение материнскими предприятиями сверхприбылей, которые аккумулируют за счет недофинансирования «Украгаздобычи» или «Укртранзгаза».

Об этом в эфире проекта «Злой дом» на телеканале ZIK рассказала секретарь комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса Виктория Войцицкая.

Она подчеркнула: на самом деле «Нафтогаз» состит из группы фирм, которые работают сразу в нескольких сегментах. Поэтому заявления руководства компании об отсутствии монополии на рынке не до конца соответствуют действительности. Ведь речь идет не только о поставках теплокоммунэнерго, а и о целом ряде других сегментов, в частности, добыча газа, его транспортировка или контроль над газохранилищем.

«Здесь стопроцентная манипуляция», – подчеркнула Войцицкая.

Кроме того, она заявила, что для населения идет газ, который Украина сама и добывает.

«Это осуществляет государственная компания «Укргаздобыча, она является дочерней компанией «Нафтогаза». То есть, он владеет ею на 100%», – рассказала депутат.

По ее словам, украинского газа не хватает «на посредничество с теплокоммунэнерго». Поэтому, в основном, именно туда поступает топливо, которое «Нафтогаз» закупает на внешнем европейском рынке.

«И, кроме того, что они закупают газ через европейских трейдеров, они еще и осуществляют это через свою швейцарскую дочернюю компанию – «Naftogaz Trading Europe S. A». Поэтому у меня возник вопрос: что это вообще за прокладка такая?», – удивлялась Войцицкая.

Она подчеркнула: сейчас руководство «Нафтогаза» ведет политику, которая обеспечивает именно материнские компании этой группы сверхприбылями. Эти средства они аккумулируют за счет недофинансирования «Украгаздобычи», «Укртранзгаза» и других фирм.

«При этом нам рассказывают, что населению надо поднять цену на газ для того, чтобы избавиться от коррупции. Но тут они забывают сказать, что от коррупции можно избавиться также, если установить везде счетчики. Ведь, если бы мы четко знали, сколько потребляет население и промышленность, никто бы никогда не получил инструментов для воплощения тех страшных коррупционных схем», – убеждена нардеп.

К тому же, по ее словам, под эгидой увеличения собственной добычи «Нафтогаз» поднял тарифы, поскольку как раз был «основным промоутером» этой кампании.

«В результате, безумно недофинансованным осталось как раз государственное предприятие «Укргаздобыча», которое и должно обеспечивать эту независимость», – отметила Виктория Войцицкая.

Как сообщалось ранее, коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что обвинения в прибыльности компании за счет поднятия тарифа на газ не соответствует действительности. Мол, поступления увеличились благодаря плате за транзит российского газа. Эта сумма является большей, чем та, которую компания вообще тратит на импортный газ.



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