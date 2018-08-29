Нардеп Чумак назвал «каналы» влияния РФ на выборы в Украине

РФ будет влиять на выборы в Украине по нескольким «каналам», в том числе через политические силы, в информационном поле. Для того чтобы преодолеть все эти влияния, нужен целый комплекс мер.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Виктор Чумак.

Гость программы, отвечая на вопросы зрителей, как Украине защититься от влияния РФ во время выборов, отметил, что такое влияние будет осуществляться нескольким «каналам», в том числе через так называемых агентов влияния.

«Вы же видите, как сегодня «раскручивают» господина Медведчука, как сегодня «раскручивается» и партия, которая называется «За жизнь», которая точно является партией Путина, потому что там есть люди, которые абсолютно поддерживают идею Путина, российские идеи. То есть это влияние «раскручивается» через политические силы», – отметил народный депутат.

По его мнению, граждане Украины в этом случае должны дать себе ответ на вопрос, они за Украину, а за «русский мир» и нашу страну как часть российского проекта.

Кроме того, отметил Виктор Чумак, влияния РФ будут осуществляться в информационном поле, которое имеет серьезное влияние. По его убеждению, соответствующие государственные органы, и сами граждане нашей страны, притом высокообразованные, должны развенчивать кремлевские «фейки».

«И, без сомнения, задача государства – влиять или выявлять воздействия, которые будут выполняться на уровне специальных служб, на уровне информационных диверсий, на уровне других каналов. Это комплекс мер. Здесь нельзя говорить о какой-то один путь, который может преодолеть все эти влияния», – считает Виктор Чумак.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал украинских дипломатов скоординировать усилия со своими коллегами из стран пребывания для разработки механизма по предотвращению постороннего вмешательства в украинские выборы.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко убеждена, что Кремль будет спекулировать на вопросе освобождения украинских заложников на украинских выборах.

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