среда, 29 августа, 2018, 12:05 Мир
На юге Тихого океана произошло мощное землетрясение
Сегодня, 29 августа, на юге Тихого океана близ Новой Каледонии, произошло мощное подводное землетрясение.
Об этом сообщает УНН, ссылаясь на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на глубине 20 км, примерно в 385 км к востоку от столицы Новой Каледонии Нумеа.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил, что угрозы цунами в Тихом океане нет. Однако добавил, что волны высотой 17 см достигли берегов островов Луайоте в Тихом океане.
О любых повреждениях или разрушениях не сообщалось.
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