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среда, 29 августа, 2018, 12:05 Мир
На юге Тихого океана произошло мощное землетрясение

Сегодня, 29 августа, на юге Тихого океана близ Новой Каледонии, произошло мощное подводное землетрясение.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на глубине 20 км, примерно в 385 км к востоку от столицы Новой Каледонии Нумеа.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил, что угрозы цунами в Тихом океане нет. Однако добавил, что волны высотой 17 см достигли берегов островов Луайоте в Тихом океане.

О любых повреждениях или разрушениях не сообщалось.
НСтихий океанземлетрясениеновости мира
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2018-08-29 13:07 :25