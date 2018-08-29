На Волыни полицейские почтили память героев, погибших в боях за Иловайск

Сегодня, 29 августа, заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич почтил память погибших в боях под Иловайском бойцов роты полиции особого назначения «Свитязь».

Вместе с руководителями областной полиции и бойцами роты спецназовцев, он возложил цветы к памятной стеле «Погибшим за единство Украины» на Театральной площади в Луцке. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

Спецподразделение полиции особого назначения «Свитязь» было создано в июне 2014 года. Его первым командиром стал Александр Фацевич. В августе роту командировали для обеспечения охраны общественного порядка в Донецкую область. Его бойцы принимали участие в боях в Славянске, Краматорске, Константиновке и под Ясиноватой. Затем подразделение перевели в Иловайск, где правоохранители оказались в окружении российского оккупанта.

Начальник главного управления Нацполиции в Волынской области Петр Шпига акцентировал на том, что украинцы не должны забывать имена героев и чтить их память.

По словам Александра Фацевича, в боях за Иловайск погибли семеро бойцов роты патрульной полиции особого назначения «Свитязь»: Александр Сацюк, Сергей Поминкевич, Александр Седой, Виктор Шолуха, Мирослав Столярчук, Владимир Ищук и Максим Ляшук.

«Память о погибших навсегда будет отчеканена в истории Украины, ведь именно эти ребята отдали свою жизнь за Украину и ее независимость. Мы, в свою очередь, должны быть настоящими патриотами и делать все, чтобы жить в мирной, свободной и независимой стране», – отметил Александр Фацевич.

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