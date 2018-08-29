На телеканале ZIK в «Первых о главном. Детали» – новая ведущая

Новой ведущей информационно-аналитического итогового еженедельника «Первые о главном. Детали» на телеканале ZIK станет Екатерина Романюк.

Екатерина Романюк в журналистике – почти 10 лет. Начинала телевизионную карьеру с должности репортера на одном из одесских телеканалов, впоследствии стала ведущей новостей. Через несколько лет переехала в столицу. Работала ведущей новостей на канале «БТБ» и «ТВі» и аналитических программ студий LIVE на «112 Украина».

«Проект «Первые о главном. Детали» для меня – это еще одна ступенька вверх, ответственная и интересная работа. Я и вся наша команда будем держать руку на пульсе и объективно освещать главные события в Украине и мире с надеждой на то, что хороших новостей с каждым днем будет становиться все больше. Спасибо, что поверили в меня. Теперь только вперед!», – делится ожиданиями Екатерина Романюк.

«Екатерина – профессионал, и я рад, что она присоединяется к нашей команде. Мы вместе стартуем с новым сезоном еженедельника «Детали» уже в эту субботу, 1 сентября. В планах, конечно, увеличить наши показатели и быть надежным источником объективной информации для еще большего числа зрителей», – добавляет шеф-редактор департамента информационного вещания и аналитики телеканала ZIK Роман Недзельский.

Екатерина Романюк / ZIK

Напомним, ранее ZIK и ведущая итогового еженедельника «Первые о главном. Детали» Инна Москвина прекратили сотрудничество. Ведущая вернулась к своей семье в Харьков, где и продолжит работать.

«Первые о главном» – информационный бренд телеканала ZIK, объединяющий ежедневные прямоэфирные программы новостей «Первые о главном. Утро», «Первые о главном. День», «Первые о главном. Вечер», токинг-студии «Первые о главном. Комментарии» и информационно-аналитический еженедельник «Первые о главном. Детали», который выходит каждую субботу. Бренд начал свое существование в общенациональном информпространстве 2 года назад – на День Независимости Украины 24 августа 2016 года – новостями «Первые о главном». Итоговая программа недели «Первые о главном. Детали» выходит в эфире с 17 сентября 2016 года. 3 октября 2016 года телеканал ZIK запустил токинг-студии «Первые о главном. Комментарии».

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