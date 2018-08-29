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среда, 29 августа, 2018, 14:39 Политика
На реформу экстренной медицины в Украине не хватает 11 млрд грн, – Гройсман

Для того, чтобы внедрить систему экстренной медицины в 2019 году в бюджете не хватает около 11 миллиардов гривень.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 29 августа, передает Общественное.

«Я уже приводил пример: для того, чтобы нам ввести экстренную медицину на следующий год, надо буквально плюс 11 миллиардов гривень на следующий год. Это означает, что будет переучен персонал, выше заработная плата, новые машины, технологическое обеспечение и так далее», – сообщил Гройсман.

Он также добавил, что для получения дополнительных средств необходимо перекрыть теневые схемы, в частности относительно контрабанды товаров в Украину.
медицинаВладимир Гройсманновости Украиныновости политики
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2018-08-29 16:39 :02