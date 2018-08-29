На Львовщине откроют выставку о женщине, переманившей Мазепу на сторону Карла XII

31 августа в отделении Львовской национальной галереи искусств им. Б. Возницкого – Музее искусства и истории Жидачевской земли, (г. Жидачов, ул. А. Мицкевича, 2) состоится открытие выставки: «Анна Ходоровская. Возвращение. Портрет на фоне эпохи».

Об этом сообщат организаторы выставки.

Как говорится в сообщении, выставка рассказывает о незаурядной исторической личности связанной с Жидачевщиною, тете короля Речи Посполитой Станислава Лещинского и кума гетмана Ивана Мазепы, которая принимала активное участие в переговорах относительно перехода гетмана на сторону шведского короля Карла ХІІ, Анну Ходоровскую.

Выставка состоится в рамках празднования 625-летия предоставления Магдебургского права городу Жидачеву, что в этом году отмечается на общегосударственном уровне.

Справка ИA ZIK

Анна Ходоровская (между 1661 г. и 1663. – 1711) – единственная дочь шляхтича из ополяченого украинского рода Кшиштофа Станислава Ходоровского, родная сестра великого коронного гетмана Станислава Яна Яблоновского, тетка короля Станислава Лещинского.

Княгиня была посредницей в переговорах гетмана Украины Ивана Мазепы, с королем Станиславом Лещинским – ставленником Карла XII. Иван Мазепа познакомился с ней 1706 г., находясь в Дубно, впоследствии стал крестным отцом ее внука. Анна убеждала гетмана оставить царя Петра и стать союзником польского короля Станислава Лещинского, которого поддерживал король Карл XII.

Княгиня была основательницей (по другим данным занималась перестройкой) часовни Вишневецких в латинском кафедральном соборе Львова.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.