На Луганщине из-за лесного пожара взрываются мины

В Луганской области на территории Боровского лесничества спасатели ликвидируют лесной пожар, охвативший площадь более 6 га.

Тушение пожара осложняют взрывы мин, сообщает Госагентство лесных ресурсов Украины.

Отмечается, что 29 августа в 11:40 на территории Боровского лесничества ГП «Северодонецкое ЛМГ», координируется Луганским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства, с помощью системы видеонаблюдения выявлено возгорание лесной подстилки на площади около 0,9 га за поджог сухой травы неизвестным лицом на берегу озера.

«По состоянию на 17:05 лесной пожар, площадь которого возросла до 6,3 га, локализован», – говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 85 человек и 19 единиц техники. Его тушение осложнено порывистым ветром (15 м/с), взрывами мин, наличием растяжек, а также болотистой местностью, отмечают в Госагентстве.

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