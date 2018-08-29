На Буковине задержали банду киберпреступников

В Черновицкой области правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в совершении киберпреступлений, в результате которых были нанесены убытки на сотни тысяч гривень.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

Злоумышленники с помощью специального телекоммуникационного оборудования выдавали международные разговоры за местные. Сумма ущерба устанавливается, по предварительной информации она может достигать сотни тысяч гривень. По месту жительства участников преступной группы полицейские провели одновременно восемь санкционированных обысков в трех регионах Украины.

Противоправную деятельность разоблачили работники отдела противодействия киберпреступлений в Черновицкой области, совместно с сыщиками следственного управления полиции Черновицкой области, а также при участии работников отделов противодействия киберпреступлениям города Киева и в Сумской и Ровенской областях.

По факту незаконного вмешательства в работу электросетей операторов сотовой связи полицейские начали уголовное производство.

На Буковине задержали группу киберпреступников

Полицейские во время проведения досудебного расследования установили: злоумышленники с помощью специального оборудования принимали входящий международный телефонный трафик и перенаправляли его в внутреннюю телекоммуникационную сеть мобильных операторов Украины. Для этого они использовали всемирную сеть Интернет, специализированное телекоммуникационное оборудование и сим-карты национальных мобильных операторов.

Полицейские провели восемь санкционированных обысков в городах Черновцы, Ровно, Сумы и Киев. По результатам проведенных следственных действий изъято более полутора тысяч SIM-карт телекоммуникационных операторов Украины, компьютерную технику, более десятка мобильных телефонов и флеш-накопители.

Техника направлена на проведение всех необходимых экспертиз.

На Буковине задержали группу киберпреступников

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