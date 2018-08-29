Литовские СМИ будут сотрудничать с правительством для противодействия хакерам

Министерство обороны Литвы, подчиненный ему Национальный центр кибернетической безопасности и литовские СМИ во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Как сообщает Delfi, соглашение подписано в связи с тем, что в последние годы почти все крупнейшие СМИ Литвы пережили кибернетические атаки, пишет «Европейская правда».

Соглашение подписала Ассоциация интернет-СМИ, объединяющая порталы новостей delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt, alfa.lt и lrt.lt, а также портал бизнес-новостей vz.lt и агентства новостей BNS и ELTA.

Министр обороны Раймундас Кароблис сказал, что кибернетические атаки против СМИ становятся все «более опасными, сложными, комплексными», а эти случаи «могут создать большой хаос в обществе и большой хаос в государстве».

Министерство обороны Литвы и Национальный центр кибернетической безопасности планируют приглашать специалистов по информационным технологиям средств массовой информации для участия в учениях, а также общаться и обмениваться информацией, оказывать помощь на случай кибератак.

Соглашение предусматривает возможность участия представителей СМИ в заседаниях Совета по кибернетической безопасности и совместного тестирования иммунитета к атакам хакеров.

Руководитель Ассоциации интернет-СМИ Айсте Жилинскене заявила, что средства массовой информации претерпевают значительные атаки хакеров с 2010 года. В прошлом году хакеры взломали систему агентства новостей BNS, разместив на сайте ложное сообщение о военных СЩА, которые отравились в Латвии ипритом.

В этом году был взломан портал tv3.lt, на нем было опубликовано ложное сообщение о том, что министр обороны признался в гомосексуализме.

Так называемые DDoS атаки в последнее время пережили порталы новостей delfi.lt, lrytas.lt, 15min.lt, а также порталы, принадлежащие компании Diena media news.

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