Львовский горсовет блокирует строительство памятника к 100-летию ЗУНР во Львове?

К 100-летию образования ЗУНР областная власть Львовщины по инициативе общественности запланировала установить памятник во Львове на углу улиц Ноябрьского чина и Огиенко. В начале июня этого года выделено 2 млн грн из областного бюджета на его сооружение, однако дело не движется, поскольку Львовский городской совет не предоставляет градостроительные условия и ограничения.

Об этом корреспонденту IA ZIK сообщили во Львовской ОГА.

Для сооружения памятника был проведен конкурс проектов. 24 мая 2018 года состоялось заседание жюри, в ходе которого определен победитель. Решением Львовского облсовета выделили 2 млн грн из областного бюджета на его установку.

Земельный участок, где планируется установить памятник, размещен на ул. Огиенко, 1-3. Собственником этого земельного участка является государство в лице областной государственной администрации, постоянным пользователем – ПАО «Укрзализныця».

Как сообщили в ЛОГА, чтобы начать проектирование памятника, нужно получить градостроительные условия и ограничения от городского совета. ЛОГА дважды обращалась к ЛГС, однако дважды получала отказ. И это при том, что ПАО «Укрзализныця» согласовала сооружение памятника на этой территории.

«Отказ объяснили якобы тем, что представлен неполный пакет документов. Не хватало выписки из кадастра, на следующий день его донесли. С другой стороны, эта информация общедоступна. Есть публичная кадастровая карта, государственный реестр прав, где можно увидеть всю информацию. Это не 90-е годы, информация в папках, а папки в сейфе.

Вчера второй раз вернули пакет документов, в котором была выписка из кадастра, который доносили, а в отказе написали, что его нет.

Ссылаются на то, что там нужно сделать детальный план территории. Но детальный план территории нужно разрабатывать, когда есть отвод нового участка. Есть разъяснения, в частности, ГП «Горпроект», который когда-то разрабатывал генеральный план города Львова о том, что в этом случае не нужно разрабатывать детальный план территории.

Сначала сказали, что не хватает согласования «Укрзализныци», его предоставили, потом не хватает выписки из государственного кадастра – снова отказ», – сообщили в ЛОГА.

Корреспондент IA ZIK обратилась во Львовский горсовет относительно этого и ждет комментарий.

Как известно, в 2018 году Украина будет отмечать 100-летие со времени создания Западноукраинской Народной Республики.

Львовский облсовет обращался к Президенту Украины и Верховной Раде об объявлении 2018 года Годом Зунр, а 2019 – Годом Соборности Украины.

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