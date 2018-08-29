Львов принимает заявки на участие в Премии города литературы ЮНЕСКО: гран-при – 150 тыс. грн

Уже с 1 сентября до 16 октября Львовский городской совет начнет принимать заявки на участие в Премии города литературы ЮНЕСКО, победитель которого получит 150 тыс. грн.

Премия города литературы ЮНЕСКО – ежегодная литературная премия, которая присуждается автору или переводчику за оригинальное или переводное произведение, которое впервые публикуется на украинском языке.

«Авторы не обязательно должны быть украинцами, могут быть и зарубежные, но критерием является то, что это произведение на украинском языке. Важно отметить, что это премия, которая будет назначаться автору за произведение на украинском языке, которое был впервые опубликовано в предыдущем календарном году», – рассказал заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Отмечается, что лауреат Премии получит денежное вознаграждение в размере 150 тыс. грн.

Заявки на участие могут подавать профессиональные, творческие организации, учреждения и учреждения культуры и образования различных форм собственности, библиотеки, общественные организации, издательства, книжные магазины.

К заявке необходимо приложить экземпляр произведения и письменное согласие автора/переводчика на рассмотрение произведения в рамках Премии и прислать их по адресу: 79008, г. Львов, пл. Рынок, 1, Львовский городской совет (Центр предоставления административных услуг).

Прием заявок проходит с 1 сентября до 16 октября 2018 года.

Директор департамента развития, и.о. начальника управления культуры Наталья Бунда отметила, что премия направлена на чествование произведений современной литературы, которые пропагандируют человеческие ценности.

«В эту литературную премию мы вкладываем глубинный смысл, поскольку он должен исповедовать ценности человечности и взаимопонимания. Это должны быть произведения, которые поддерживают свободу слова и самовыражения, способствуют межкультурной коммуникации и воспитанию толерантности «, – отметила Бунда.

Подробнее ознакомиться с положением о Премии города литературы ЮНЕСКО можно здесь.

Спрака.

Львов – первый город в Украине, который вошел в Сеть креативных городов мира и присоединился к кластеру «Литература», который сегодня насчитывает 22 города по всему миру.

Город литературы ЮНЕСКО – это часть сети Креативных городов, которая начала работать в 2004 году. В предыдущие годы городом литературы становились Краков (2013), Норвич (2012), Рейкьявик (2011), Дублин (2010) и другие. В рамках этой сети каждого года определяются также города кино, музыки, дизайна, гастрономии и другие.

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