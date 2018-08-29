Леся Цуренко вышла во второй круг теннисного турнира US Open-2018

Вторая «ракетка» Украины Леся Цуренко пробилась во второй круг заключительного в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam – Открытого чемпионата США (US Open-2018) в Нью-Йорке с общим призовым фондом $53 млн.

В стартовом противостоянии Леся Цуренко (36-й номер мирового рейтинга) за 1 час и 16 минут в двух сетах переиграла бельгийку Элисон Ван Ейтванк (№ 39) – 6:3, 6:2, сообщает btu.org.ua.

Во втором раунде соревнований Леся Цуренко встретится с победительницей матча между второй ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании и австралийкой Самантой Стосур (№ 64).

Напомним, что во второй круг US Open-2018 также пробились украинки Элина Свитолина и дебютантка турниров Grand Slam Ангелина Калинина. Зато Екатерина Бондаренко, Екатерина Козлова и Даяна Ястремская прекратили борьбу уже на старте турнира.

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