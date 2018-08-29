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среда, 29 августа, 2018, 0:39 Политика
Курс на ЕС и НАТО: Парубий убежден, что нынешняя Рада проголосует за изменения к Конституции

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий убежден, что законопроект относительно внесения изменений в Конституцию в контексте закрепления стремлений Украины присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу будет проголосован до конца каденции украинского парламента VIII созыва.

Об этом спикер заявил в ходе XIII Совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник, – сообщает Укринформ.

«Это может быть одной из дискуссий нашей политической осени... И поэтому я глубоко убежден, что эта инициатива должна быть реализована как можно быстрее, насколько это позволяет закон. В этом случае напомню о процедуре, которая не является простой: одна сессия – первое голосование, потом – решение Конституционного Суда, затем – второе голосование, и только потом – третье голосование 300 голосов. Я могу заверить, что в украинском парламенте этого созыва есть 300 голосов для того, чтобы отметить: НАТО и ЕС являются нашими ключевыми приоритетами», – пояснил Парубий.

Как сообщалось ранее, Президент готовит изменения в Конституцию Украины относительно закрепления курса в ЕС и НАТО.
НАТОЕСАндрей Парубийновости УкраиныВРУновости политики
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