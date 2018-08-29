Климкин рассказал, когда Украина перестанет «дружить» с Россией

Украина официально уведомит Россию о своем желании расторгнуть заключенный в 1997 году Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве до конца сентября.

Сообщает narodna-pravda.

«Президент об этом объявил сегодня, потому что есть временные рамки, когда это должно быть сделано, – до 30 сентября», – сказал министр иностранных дел страны Павел Климкин.

По условиям договора, срок его действия автоматически продлевается на 10 лет, если одна из сторон за шесть месяцев до истечения десятилетнего периода не сообщит другой о намерении его расторгнуть. То есть, если не сообщить в Москву до 30 сентября, то будет уже поздно: с 1 апреля действие документа продлится, и он будет в силе еще десятилетия.

Как сообщалось ранее, Украина разрывает большой договор о дружбе с РФ

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