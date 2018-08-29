Карась: Националисты должны пройти в ВР, чтобы не допустить голосования за гнусные законопроекты

Националисты не смогут влиять на всю государственную политику, потому что это все равно будет фракция, а не парламентское большинство. Но произойдет эффект вируса в положительном смысле, потому что радикалы станут вакциной, которая вылечит больной организм Верховной Рады.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK говорил лидер организации «С14-СИЧ» Евгений Карась.

«Если двадцать националистов войдут в парламент, конечно, может произойти даже физический мордобой, ведь мы не допустим таких вещей, как дерибан. Но таким образом мы сможем влиять на государственную политику», – сказал Карась.

Он считает, что должен состояться своего рода эффект вируса в положительном смысле. Поскольку националисты станут вакциной, которая вылечит «больной организм».

«Конечно, что националисты не смогут влиять на всю государственную политику, потому что это будет фракция, а не парламентское большинство, но произойдут определенные изменения», – отметил он.

Также Евгений Карась рассказал, что в свое время националисты уже лоббировали законопроекты, которые даже поддержали депутаты в парламенте.

«Мы добились, чтобы был проголосован закон об амнистии для бойцов АТО по нетяжким статьям обвинения. Также мы занимались проблемами пенитенциарной службы, и мы в этом компетентны. Но самая важная функция националистов будет в том, чтобы не пропустить самые гнусные законопроекты на голосование», – отметил он.

Напомним, украинские правые силы перед парламентскими выборами 2019 года не будут объединяться под флагами Всеукраинского объединения «Свобода».

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