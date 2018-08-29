Кабмин оставил аналоговое телевидение на приграничных территориях

Правительство до 2019 года решилj сохранить аналоговое телевещание на территориях возле границы с Россией, а также на некоторых телеканалах.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.

В частности, аналоговое ТВ сохраняется для Национальной общественной телерадиокомпании Украины и местных телекомпаний, которые не имеют лицензий на цифровое вещание.

В пояснительной записке к решению говорится, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания украины должен определить перечень каналов, которые продолжат свое аналоговое вещание до 31 декабря 2018 года «с целью защиты национального информационного пространства Украины на время перехода страны от аналогового к цифровому телевещанию».

В частности, это исключение будет касаться каналов на территориях, смежных с украинско-российской границей, в зоне АТО, в Крыму, а также каналов вещания НСТУ и местных телекомпаний, которые не имеют лицензий на цифровое вещание.

Также Кабмин поручил Госспецсвязи в двухдневный срок доработать постановление в части уточнения сроков и субъектов, которые осуществляют вещание.

Напомним, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес в Кабинет министров предложение о необходимости сохранения аналогового вещания на границе с Россией, где существуют риски информационного влияния страны-агрессора.

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