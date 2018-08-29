Кабмин одобрил законопроект об отмене спецразрешений на занятие народной медициной

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий отмену выдачи специальных разрешений для занятий народной медициной (целительством).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, проект закона инициировало Министерство здравоохранения в начале января 2018 года для предотвращения мошеннических действий и обеспечение конституционных прав граждан на охрану здоровья.

Согласно тексту законопроекта, наличие специального разрешения на занятие народной медициной у лица, обладающего народными методами лечения, не гарантирует безопасность их использования, качество и своевременное оказание медицинской помощи, а регламентация работы целителей не входит в компетенцию Министерства охраны здоровья Украины, поскольку практика народной медицины не отвечает современным медицинским научным знанием.

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