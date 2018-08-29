Гройсман пообещал вернуть Киеву горячую воду

Кабмин подготовит постановление, которое поможет решить проблему с горячим водоснабжением в Киеве.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает «Укринформ».

В частности, будет выделено 729 миллионов гривень для теплоснабжающих предприятий Киева на погашение задолженности, возникшей вследствие разницы в тарифах.

«К нам обратились с просьбой решить эту проблему. Конечно, наше правительство и я лично как Премьер-министр, поддерживаем местное самоуправление. Что касается горячей воды, я пообещал киевлянам, что мы поможем решить эту проблему. Я поработал с коллегами по правительству, максимально нашли возможности, чтобы поддержать Киев», – отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что Киев должен вовремя подготовиться к отопительному сезону.

«Мы поддержим и поможем», – подчеркнул глава правительства.

Перед этим городской голова Киева Виталий Кличко призвал правительство принять решение, которое позволит завершить процесс заключения соглашения между Киевтеплоэнерго и НАК «Нафтогаз Украины», подчеркнув, что в противном случае своевременное начало отопительного сезона в столице окажется под угрозой.

«Я надеюсь, что эта ситуация сегодня будет решена, ведь решение этого вопроса очень важно для жизнеобеспечения столицы Украины», – подчеркнул городской председатель.

По его словам, после того как закончился договор с «Киевэнерго», сложилась критическая ситуация с поставкой газа в Киев. «Вследствие этого нет снабжения горячей воды и под угрозой начало отопительного сезона. Нет возможности заключить договор «Киевтеплоэнерго» с «Нафтогазом» из-за нерешения вопроса долгов. Долги возникли в результате разницы в тарифах, сумма составляет на сегодня 729 млн 560 тысяч гривень. Единственный механизм компенсации долга – принятие соответствующего постановления Кабинета министров», – подчеркнул Кличко.

Он предложил Кабмину отменить решение в редакции, проголосованной 22 августа, и утвердить отдельное решение с расходами для теплоснабжающих предприятий города Киева на погашение разницы в тарифах в объеме 729 млн 560 тыс. грн для предотвращения чрезвычайной ситуации в столице.

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