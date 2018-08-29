Грымчак анонсирует массовое бегство боевиков из ОРДЛО в Россию

Согласно нашим подсчетам, после введения на Донбасс миротворцев, около 100 тысяч людей, которые имеют кровь на руках и те, которые считают, что они имеют кровь на руках, убегут в РФ.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Как известно, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение миротворческой миссии на Донбассе была поддержана всеми членами НАТО.

Президент считает, что неразвертывание миротворческой миссии подтверждает заинтересованность Российской Федерации в продолжении агрессии и оккупации захваченной украинской территории.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак убежден, что после введения на Донбасс миротворческой миссии ОБСЕ в Россию уйдет огромная часть военных, которые сегодня воюют на стороне «ЛДНР».

«Согласно нашим подсчетам, после введения на Донбасс миротворцев, около 100 тысяч людей, которые имеют кровь на руках и которые считают, что они имеют кровь на руках, они убегут в Российскую Федерацию», – отметил Юрий Грымчак.

Заместитель министра считает, что убегут в Россию и Захарченко, и Плотницкий.

«А вот те люди, которые останутся, к ним будет применено то, что называется «зачистить город». Они должны помнить, сколько времени наша Национальная гвардия чистила Славянск после того, как его освободили», – отметил Юрий Грымчак.

Гость программы подчеркнул, что миротворческая миссия на Донбассе будет разоружать незаконные вооруженные формирования, а если они будут сопротивляться, их будут расстреливать.

«Все просто. Как иначе? Военные – на то они и военные», – прокомментировал Юрий Гримчак.

Напомним, в эфире телеканала ZIK Юрий Гримчак заявил, что участие в миротворческой миссии в ОРДЛО согласовали уже 40 стран, которые готовы выделить для этого военные формирования.

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