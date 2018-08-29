Фирсов: Минобороны до сих пор не рассекретило список погибших в Иловайске

Если сейчас проанализировать отчеты по Иловайской трагедии или миссии ООН, следственной комиссии, то мы увидим разные данные по количеству погибших. Такая же ситуация и с данными о передвижении войск и приказами руководства.

Об этом заявил народный депутат Украины 8-го созыва Егор Фирсов в прямом эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Общество не знает реальности об Иловайской трагедии, которая стала самой драматической за всю историю независимой Украины. И я уверен, если сейчас провести опрос среди украинцев, то выяснится, что об Иловайске они знают только общие вещи. Никто не назовет точное количество погибших, достоверные причины трагедии и конкретных ответственных за это лиц», – подчеркнул Егор Фирсов

Он напомнил, что специальная комиссия, которой Верховная Рада поручила расследовать детали трагедии, в своем заключении 2016-го года назвала двух украинских чиновников, которых признала виновными в гибели украинских военных – это руководитель АТО на территории Донецкой и Луганской областей Виктор Муженко и тогдашний министр обороны Валерий Гелетей.

«Муженко, которого прямо обвинили в Иловайской трагедии, продолжает занимать свою должность. А Гелетей, который на то время был министром обороны, сегодня работает в Государственном бюро охраны. Поэтому только публичный суд может поставить окончательную точку в этих обвинениях», – уверен Фирсов.

Политик считает, что сейчас дело не передается в суд, чтобы не было огласки. Но это все равно рано или поздно произойдет, чтобы общество получило ответы на все вопросы.

«В Министерстве обороны документ о количестве погибших до сих пор идет под грифом «для служебного пользования». То есть, если сейчас проанализировать отчеты по Иловайской трагедии или миссии ООН, следственной комиссии, то мы увидим разные данные по количеству погибших. Такая же ситуация и с данными о передвижении войск и приказами руководства. По моему мнению, это происходит из-за того, что так как под стратегией развития военной операции стоит подпись Президента, он просто не хочет разбирать в том числе и свои ошибки», – заявил Егор Фирсов.

Напомним, бои за важный стратегический объект Донбасса – город Иловайск – продолжались с середины августа 2014 года. Украинским военным почти удалось овладеть городом, но тут вмешалась российская армия.

14 августа 2017 года ГПУ опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным Главной военной прокуратуры, только за 29 августа 2014 года в Иловайске погибли 366 украинских бойцов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, еще 300 попали в плен.

Согласно отчету Министерства обороны Украины, вторжение российских войск на территорию Украины происходило в течение 24-29 августа 2014 года, а общее количество контингента составляла: 3,5 тыс. человек личного состава, 60 танков, 320 БМД (БМП), 60 орудий, 45 минометов, 5 ПТРК.

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