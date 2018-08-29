Фильм «Донбасс» Сергея Лозницы поборется за премию «Оскар»

Сегодня, 29 августа, украинский оскаровский комитет выбрал драму Сергея Лозницы «Донбасс» отечественным претендентом на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.
Картина о событиях на востоке Украины от самого титулованного украинского режиссера опередила в национальном отборе пять других претендентов: «Ворота» Владимира Тихого, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Когда падают деревья» Марыси Никитюк, «Миф» Леонида Кантера и Ивана Ясния и «Киборги» Ахтема Сейтаблаева.
21 августа стало известно, что «Донбасс» вошел в лонг-лист премии Европейской киноакадемии. Североамериканская премьера драмы состоится в рамках Международного кинофестиваля в Торонто – фильм будет показан в секции Contemporary World Cinema.
Мировая премьера «Донбасса» состоялась в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Лента Лозницы, которая стала фильмом-открытием секции, также удостоилась премии за лучшую режиссуру.
Фильм создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино. Украинским копродюсером выступил Денис Иванов и кинокомпания «Артхаус Трафик». Съемки проходили в Кривом Роге.
Драма рассказывает о событиях на востоке Украины и показывает жизнь в самопровозглашенных «республиках», где стирается грань между правдой и вымыслом, разрушаются социальные институты.
В широкий украинский прокат «Донбасс» выйдет 18 октября.